Lampedusa | oltre 600 migranti sbarcano sull’isola | hotspot di nuovo al collasso

(Di martedì 28 settembre 2021) Dopo alcuni giorni di maltempo, oggi con il mare calmo sono ripresi gli sbarchi. Lo sottolinea il sindaco diTotò Martello, che sta seguendo le operazioni di sbarco in porto degli500approdati in due sbarchi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: soccorsi in oltre 500 #Lampedusa - MediasetTgcom24 : Lampedusa, maxi sbarco di oltre 500 migranti #Lampedusa - HuffPostItalia : Maxi sbarco nella notte a Lampedusa, oltre 500 su un barcone - FrancescoBlotto : #Migranti, maxi #sbarco a #Lampedusa: oltre 600 persone arrivate su un #peschereccio in ferro. Più di 1000 presenze… - v_napoletano : Migranti: maxi sbarco a Lampedusa, sono 686 - Cronaca - ANSA #LamorgeseDimettiti #clandestini -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa oltre

...che dovrà affrontare un processo nell'ambito di uno dei filoni della Maxi inchiesta della procura di Roma sul caso Consip500 migranti partiti dalla Libia sono approdati ieri serasu ...Sono685 i migranti arrivati asu un peschereccio in ferro di 15 metri. L'imbarcazione è approdata lunedì sera, al molo commerciale, dopo essere stata intercettata a poche miglia dalla ...A fronte della visita ispettiva al centro di permanenza per il rimpatrio di Milano, durata due giorni, abbiamo intervistato il Sen. Gregorio de Falco ...Lampedusa, sbarchi di migranti nella notte. Sono oltre 700 i migranti approdati in poche ore: criminalità organizzata dietro a tutto?