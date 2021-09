Lagarde (BCE): inflazione guidata dall’offerta, non diffusa a tutta l’economia (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – La presidente della BCE Christine Lagarde torna a parlare di inflazione, un tema che sta affrontando sempre più spesso nelle ultime settimane, per tentare di tranquillizzare il mercato sul fatto che il balzo dei prezzi al consumo a cui l’Eurozona sta assistendo ha carattere temporaneo. La numero uno dell’istituzione di Francoforte sta comunque mettendo in guardia su possibili, ma per ora limitati, rischi al rialzo dell’inflazione. “È difficile prevedere quanto dureranno le interruzioni della catena di approvvigionamento, ma il loro impatto finale sull’inflazione dipenderà dalla loro persistenza e dal fatto che si trasformino in aumenti salariali più elevati del previsto”, ha detto oggi durante l’ECB Forum on Central Banking. “La politica monetaria dovrebbe normalmente controllare ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – La presidente della BCE Christinetorna a parlare di, un tema che sta affrontando sempre più spesso nelle ultime settimane, per tentare di tranquillizzare il mercato sul fatto che il balzo dei prezzi al consumo a cui l’Eurozona sta assistendo ha carattere temporaneo. La numero uno dell’istituzione di Francoforte sta comunque mettendo in guardia su possibili, ma per ora limitati, rischi al rialzo dell’. “È difficile prevedere quanto dureranno le interruzioni della catena di approvvigionamento, ma il loro impatto finale sull’dipenderà dalla loro persistenza e dal fatto che si trasformino in aumenti salariali più elevati del previsto”, ha detto oggi durante l’ECB Forum on Central Banking. “La politica monetaria dovrebbe normalmente controllare ...

Advertising

DividendProfit : Bce, Lagarde: disoccupazione scenderà sotto livelli pre-crisi solo in II trimestre 2023 - TV7Benevento : **Bce: Lagarde, 'future politiche bilancio in deficit ma con interventi chirurgici'**... - DividendProfit : Bce: Lagarde, la ripresa c’è ma non siamo fuori pericolo – Economia - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: #Bce, #Lagarde: 'Serve politica monetaria accomodante'. 'La ripresa c'è, ma non siamo fuori pericolo' - RaiNews : #Bce, #Lagarde: 'Serve politica monetaria accomodante'. 'La ripresa c'è, ma non siamo fuori pericolo' -