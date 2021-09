Lady Gaga e Tony Bennett | «Love for Sale» è l’ultimo disco insieme

(Di martedì 28 settembre 2021) Lady Gaga e Tony Bennett tornano a cantare insieme per la seconda e ultima volta nel nuovo disco Love for Sale. Questo tributo a Cole Porter è infatti l’ultimo disco della carriera del grande crooner a cui nel 2016 è stato diagnosticato l’Alzheimer. Affiatati, emozionati, c’è la dolcezza negli occhi commossi di un’artista che vede accanto a sé un maestro incontrato dieci anni prima a un evento benefico. Era il 2011 a New York, la città di entrambi, quando lui la raggiunse nel backstage: «Vorresti cantare con me un brano?». Lady Gaga rispose subito sì e fu quello l’inizio di tutto. Fino a Love for sale che celebra questa unione durata dieci anni.

S'intitola 'Love for sale' il nuovo album, in uscita il primo di ottobre, che vede ritrovarsi la leggendaria voce di Tony Bennett con quella. Il progetto discografico segue il successo che la collaborazione aveva già portato nel 2014, con il precedente 'Cheek to cheek'. Il nuovo lavoro condiviso dai due è un tributo a Cole Porter ...Il leggendario crooner Tony Bennett e la regina del pop degli anni 2000 nonché attrice di talentohanno registrato il loro secondo disco insieme: 'Love for sale' verrà pubblicato il 1° ottobre, sarà l'ultimo disco di duetti tra i due artisti e l'ultimo album di Tony Bennett, ...S'intitola 'Love for sale' il nuovo album, in uscita il primo di ottobre, che vede ritrovarsi la leggendaria voce di Tony Bennett con quella Lady Gaga. (ANSA) ...27 set 2021 - Abbiamo ascoltato in anteprima “Love for sale”, il secondo disco del duo: una grande uscita di scena per una delle voci più importanti del '900 e una conferma da Gaga.