La zanzara giapponese invade l'Italia: come riconoscerla e come difendersi (Di martedì 28 settembre 2021) Individuata per la prima volta in Friuli Venezia Giulia sei anni fa, sta iniziando a diffondersi nel nostro Paese, adattandosi in maniera sorprendente agli ambienti urbani. Cosa dicono gli ... Leggi su today (Di martedì 28 settembre 2021) Individuata per la prima volta in Friuli Venezia Giulia sei anni fa, sta iniziando a diffondersi nel nostro Paese, adattandosi in maniera sorprendente agli ambienti urbani. Cosa dicono gli ...

Advertising

lucabattanta : Italia invasa dalle zanzare giapponesi: perché sono pericolose. Scoperta in Friuli una delle tre specie di zanzare… - bisagnino : Attenzione alla zanzara giapponese: arrivata in Italia, si prepara per ‘invadere’ tutto il paese - infoitsalute : La zanzara giapponese è arrivata dall'est e minaccia d'invadere tutta la penisola - infoitsalute : Attenzione alla zanzara giapponese: arrivata in Italia, si prepara per ‘invadere’ tutto il paese - cdsnews : La zanzara giapponese è arrivata dall’est -