La verità sui Casamonica: ex grillina diffonde il vocale di Di Maio che sbugiarda la Raggi (video) (Di martedì 28 settembre 2021) Un vecchio audio di Luigi Di Maio inguaia Virginia Raggi ad appena 5 giorni dal voto. «Ecco finalmente la verità. Lo conferma un messaggio audio che ieri è andato in onda su Radio Radio durante un mio intervento. Sui Casamonica io vi ho sempre detto la verità, cosa che qualcun altro non ha fatto. Riaffidare Roma nelle mani di chi mente spudoratamente è una cosa intollerabile. Vi consiglio di ascoltare tutto». Così sui social Monica Lozzi, ex esponente del M5S e presidente uscente del Municipio VII, postando il video del suo intervento in radio. Veleni tra ex grillini: Monica Lozzi contro la sindaca Nella clip fatta ascoltare dalla Lozzi, oggi candidata sindaca con Revoluzione civica, c’è il messaggio audio inviato all’allora M5s dal ministro degli Esteri Luigi Di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021) Un vecchio audio di Luigi Diinguaia Virginiaad appena 5 giorni dal voto. «Ecco finalmente la. Lo conferma un messaggio audio che ieri è andato in onda su Radio Radio durante un mio intervento. Suiio vi ho sempre detto la, cosa che qualcun altro non ha fatto. Riaffidare Roma nelle mani di chi mente spudoratamente è una cosa intollerabile. Vi consiglio di ascoltare tutto». Così sui social Monica Lozzi, ex esponente del M5S e presidente uscente del Municipio VII, postando ildel suo intervento in radio. Veleni tra ex grillini: Monica Lozzi contro la sindaca Nella clip fatta ascoltare dalla Lozzi, oggi candidata sindaca con Revoluzione civica, c’è il messaggio audio inviato all’allora M5s dal ministro degli Esteri Luigi Di ...

