La Uefa non si arrende e va al contrattacco sulla Superlega (Di martedì 28 settembre 2021) La Uefa ieri ha ritirato i provvedimenti contro le società ribelli che hanno tentato il golpe della Superlega. Non ci sarà, però, una resa perchè già oggi la Uefa ha preparato una contromossa. Il massimo organismo internazionale ha presentato una mozione di ricusazione del giudice del Tribunale di Madrid che aveva intimato all'Uefa di ritirare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

