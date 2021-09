La Uefa abbandona il procedimento disciplinare contro la Super Lega (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - La Uefa ha annunciato l'abbandono del procedimento disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per il loro coinvolgimento nella proposta di una Super League europea, per conformarsi all'ordinanza del giudice del Tribunale commerciale di Madrid, Manuel Ruiz de Lara, che disponeva appunto l'annullamento della procedural, minacciando in caso contrario di incriminare il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, per disobbedienza. Nel sistema europeo, le decisioni di un giudice sono efficaci su tutto il territorio e quindi l'Uefa non aveva scelto L'ultimo atto? Non è chiaro se si tratti dell'ultimo atto dell'inchiesta. Per l'Uefa si tratta soltanto di una misura formale in attesa che la Corte di giustizia Ue si pronunci in modo vincolante ... Leggi su agi (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - Laha annunciato l'abbandono delReal Madrid, Barcellona e Juventus per il loro coinvolgimento nella proposta di unaLeague europea, per conformarsi all'ordinanza del giudice del Tribunale commerciale di Madrid, Manuel Ruiz de Lara, che disponeva appunto l'annullamento della procedural, minacciando in caso contrario di incriminare il presidente dell', Aleksander Ceferin, per disobbedienza. Nel sistema europeo, le decisioni di un giudice sono efficaci su tutto il territorio e quindi l'non aveva scelto L'ultimo atto? Non è chiaro se si tratti dell'ultimo atto dell'inchiesta. Per l'si tratta soltanto di una misura formale in attesa che la Corte di giustizia Ue si pronunci in modo vincolante ...

Advertising

tancredipalmeri : ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9… - filippoASR1927 : RT @tancredipalmeri: ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9 (mi… - NellySkri22 : RT @tancredipalmeri: ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9 (mi… - chufando : RT @tancredipalmeri: ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9 (mi… - mr_kubra : RT @tancredipalmeri: ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9 (mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa abbandona Dinamo Zagabria - West Ham 0 - 2: diretta live e risultato finale ... nuova mossa per l'allenatore 52 Abbandona il terreno di gioco Manuel Lanzini per West Ham United ... era il 1999, e il West Ham batteva in Coppa Uefa l'NK Osijek per 6 - 1. QUI DINAMO ZAGABRIA - Il ...

Nasser al Khelaïfi, ecco chi è il nuovo padrone del calcio europeo Commenti Tetto salariale e tassa sul lusso: così l'Uefa abbandona il Fair Play Finanziario Pippo Russo Sin dalla prima ora di quella convulsa tre - giorni il Psg, con tutto il suo peso economico e ...

La Uefa abbandona il procedimento disciplinare contro la Super Lega AGI - Agenzia Giornalistica Italia La Uefa abbandona il procedimento disciplinare contro la Super Lega Annullata l'inchiesta su Real Madrid, Barcellona e Juventus dopo che il tribunale di Madrid aveva minacciato di incriminare Ceferin per disobbedienza. La Corte di giustizia Ue, però, potrebbe riaprire ...

Superlega, la Uefa cancella i provvedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona La UEFA rispetta i processi giudiziari e, dopo averlo esaminato, l’opinione è che il perseguimento di questi procedimenti in corso non serva i migliori interessi della UEFA o delle sue federazioni aff ...

... nuova mossa per l'allenatore 52il terreno di gioco Manuel Lanzini per West Ham United ... era il 1999, e il West Ham batteva in Coppal'NK Osijek per 6 - 1. QUI DINAMO ZAGABRIA - Il ...Commenti Tetto salariale e tassa sul lusso: così l'il Fair Play Finanziario Pippo Russo Sin dalla prima ora di quella convulsa tre - giorni il Psg, con tutto il suo peso economico e ...Annullata l'inchiesta su Real Madrid, Barcellona e Juventus dopo che il tribunale di Madrid aveva minacciato di incriminare Ceferin per disobbedienza. La Corte di giustizia Ue, però, potrebbe riaprire ...La UEFA rispetta i processi giudiziari e, dopo averlo esaminato, l’opinione è che il perseguimento di questi procedimenti in corso non serva i migliori interessi della UEFA o delle sue federazioni aff ...