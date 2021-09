La Tamburina su La Effe dal 28 settembre | il thriller di spionaggio dal romanzo di John le Carré | trama e cast

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 settembre 2021) Ladebutta su Lain prima visione assoluta per l’Italia il 28, in prima serata. La serie evento tratta dall’omonimo best seller diledel 1984, realizzata da BBC e AMC, è unche mescola, amore, intrighi politici, tradimento e manipolazione. La storia è ambientata nel 1979 e scritta dagli autori dell’acclamata serie The Night Manager. La, titolo originale The Little Drummer Girl, è la storia di un’attrice americana dalla spiccata capacità di mentire, arruolata da Mosad, il servizio diisraeliano: per arrestare un terrorista palestinese in Libano, dovrà fingere di essere la fidanzata del suo fratello morto. La miniserie Lavanta ...