«La Tamburina»: arriva su laF la nuova serie tv con Alexander Skarsgård (Di martedì 28 settembre 2021) Pubblicato nel 1983, La tamburina è l'unico romanzo di John le Carré ad avere una protagonista femminile. La storia, che ruota attorno al personaggio di Charlie, una giovane e brillante attrice britannica, è stato già trasposto al cinema nel 1984 in un film con Diane Keaton, e ora si prepara a sbarcare su laF (canale 135 di Sky) sotto forma di serie tv a partire da martedì 28 settembre. A scriverla sono stati Simone e Stephen Cornwell, gli autori di The Night Manager che sono riusciti a coinvolgere le Carré non solo come produttore esecutivo, ma addirittura in un cameo.

