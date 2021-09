La selezione cinematografica di Another Gaze per una Palestina libera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 settembre 2021)Journal, rivistaattiva nel campo della Feminist Film Theory e in generale negli studi di genere, in collaborazione con il festival austriaco di arte contemporanea Steirischer Herbst ha selezionato dei cortometraggi per sensibilizzare ancora una volta sulla situazione in. Politics of (Un)learning. Films for a Free Palestine è il nome del progetto, in cui figurano esclusivamente pellicole dirette da donne. Laè opera di Daniella Shreir, fondatrice diScreen, piattaforma streaming della rivista. Una collaborazione ambiziosa e incisiva che mette in primo piano le donne palestinesi. Tramite i loro obiettivi e lenti offrono un altro sguardo (...