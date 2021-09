La seconda stagione di Bridgerton in arrivo su Netflix nel 2022 (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il grande successo al debutto, in arrivo la seconda stagione di Bridgerton nel 2022 Netflix ha rilasciato le prime immagini dell’attesissima seconda stagione di Bridgerton (di cui trovate qui la nostra recensione della prima stagione), che sarà disponibile nel 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Inoltre, è stata rilasciata la clip integrale del panel dedicato alla serie presentata durante l’evento Netflix globale per i fan TUDUM, tenutosi sabato 25 settembre. La seconda stagione della serie ha come protagonista Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) alla ricerca dell’amore; in una delle immagini rilasciate lo si ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il grande successo al debutto, inladinelha rilasciato le prime immagini dell’attesissimadi(di cui trovate qui la nostra recensione della prima), che sarà disponibile nelin tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Inoltre, è stata rilasciata la clip integrale del panel dedicato alla serie presentata durante l’eventoglobale per i fan TUDUM, tenutosi sabato 25 settembre. Ladella serie ha come protagonista Anthony(Jonathan Bailey) alla ricerca dell’amore; in una delle immagini rilasciate lo si ...

