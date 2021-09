La scuola media peggiora: docenti “anziani”, più precari, poco valorizzati e in difficoltà con la didattica. Il rapporto della Fondazione Agnelli (Di martedì 28 settembre 2021) “Rispetto a dieci anni fa, quando pubblicammo il nostro primo rapporto, la situazione della scuola media non è migliorata: gli apprendimenti restano insoddisfacenti, i divari territoriali e le disuguaglianze sociali sono ancora più evidenti, i docenti non sono meglio formati né la didattica è stata rinnovata, rimanendo molto tradizionale" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) “Rispetto a dieci anni fa, quando pubblicammo il nostro primo, la situazionenon è migliorata: gli apprendimenti restano insoddisfacenti, i divari territoriali e le disuguaglianze sociali sono ancora più evidenti, inon sono meglio formati né laè stata rinnovata, rimanendo molto tradizionale" L'articolo .

Advertising

fisco24_info : Scuola media in crisi: apprendimenti in calo e insegnanti in fuga: La fotografia della Fondazione Agnelli a 10 anni… - SoniaLaVera : RT @valy_s: #Covid19 Comunque..il gov. non ha istituito il #greenpass per “tutelare la salute” o “salvare vite” ?? I vaccini funzionano sop… - cascafico : @magicaGrmente22 @Cartabellotta Son friulani: se ascolti i media regionali capisci. Per dire, l'ultima quarantena a… - paolotwix : @fa39893147 Nel frattempo torni a scuola. La terza media non le fa onore - infoitinterno : Cartello davanti alla Scuola Media. Docente contro Green Pass rischia la sospensione -