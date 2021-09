“La salute, la prima cosa!”, a Guardia Sanframondi le giornate della prevenzione (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Guardia Sanframondi, Angela Garofano e il consigliere Gaetano Massa hanno ritenuto opportuno investire su nuove strategie di prevenzione, ideando insieme il progetto: “La salute, la prima cosa!”. Hanno collaborato con essi diverse ed importanti Associazioni locali come “Gli amici del cuore” e “La Misericordia” ed anche Maddalena Garofano e Vincenzo Del Rosso. Inoltre la nota Cooperativa agricola “La Guardiense”, ne è patrocinio e sponsor, insieme all’azienda Erbagil ed alla Farmacia d’Errico. Il progetto prevede un ricco calendario di giornate dedicate alla prevenzione di malattie cardiovascolari, senologiche, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L’assessore alle Politiche sociali del Comune di, Angela Garofano e il consigliere Gaetano Massa hanno ritenuto opportuno investire su nuove strategie di, ideando insieme il progetto: “La, la”. Hanno collaborato con essi diverse ed importanti Associazioni locali come “Gli amici del cuore” e “La Misericordia” ed anche Maddalena Garofano e Vincenzo Del Rosso. Inoltre la nota Cooperativa agricola “La Guardiense”, ne è patrocinio e sponsor, insieme all’azienda Erbagil ed alla Farmacia d’Errico. Il progetto prevede un ricco calendario didedicate alladi malattie cardiovascolari, senologiche, ...

anteprima24 : ** 'La salute, la prima cosa!', a Guardia Sanframondi le giornate della prevenzione ** - eccapecca : *peccato che quando vi si chiama a casa, anche prima della pandemia, bisogna bestemmiare in tutte le lingue del mon… - blacksoulgem95 : RT @LucaLoMuzio: La dipendenza è un problema sanitario prima che di ordine pubblico ed i problemi di salute di un responsabile alla comunic… - Albe_one : @turons89 Se mi permetti, non conoscendoti se il motivo è legato ad un consiglio per problemi di salute ha un senso… - ancoranna : RT @gervasoni1968: Il responsabile politico della prima ondata di covid in Italia fu infatti il governo Conte ?@franborgonovo? ?@LaVeritaWe… -