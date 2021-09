La rivoluzione del metaverso. Cinema, shopping e riunioni. Senza muoversi dal divano (Di martedì 28 settembre 2021) Fare shopping, andare al Cinema, ballare in un locale o semplicemente farsi una passeggiata in città. Lo si potrà fare comodamente seduti da casa, con auricolari e speciali occhiali da realtà aumentata. Tutto in compagnia di chi vogliamo, anche se l’altra persona vive in un altro continente, a migliaia di chilometri di distanza. È la rivoluzione del metaverso, la realtà alternativa sulla quale le Big Tech di mezzo mondo stanno investendo tempo e denaro. Tra queste spicca Facebook, che spenderà altri 50 milioni di dollari per lo sviluppo di Horizon, il proprio metaverso social. “Voglio reinventare Facebook, trasformandolo in un social network incarnato, dove le persone potranno vivere, come nella realtà” ha spiegato Mark Zuckerberg. “Vogliamo essere ricordati non come un social network, ma come la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Fare, andare al, ballare in un locale o semplicemente farsi una passeggiata in città. Lo si potrà fare comodamente seduti da casa, con auricolari e speciali occhiali da realtà aumentata. Tutto in compagnia di chi vogliamo, anche se l’altra persona vive in un altro continente, a migliaia di chilometri di distanza. È ladel, la realtà alternativa sulla quale le Big Tech di mezzo mondo stanno investendo tempo e denaro. Tra queste spicca Facebook, che spenderà altri 50 milioni di dollari per lo sviluppo di Horizon, il propriosocial. “Voglio reinventare Facebook, trasformandolo in un social network incarnato, dove le persone potranno vivere, come nella realtà” ha spiegato Mark Zuckerberg. “Vogliamo essere ricordati non come un social network, ma come la ...

