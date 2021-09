La Regina Elisabetta risponde agli studenti di una scuola italiana. E si firma “Elizabeth R” (Di martedì 28 settembre 2021) Elisabetta e Filippo: 73 anni d'amore in 73 foto guarda le foto Insieme alla professoressa di inglese, avevano realizzato un murales a scuola con l’effigie della Regina, accompagnato da un messaggio di partecipazione al suo dolore per la perdita del consorte, il principe Filippo. E, ieri, gli studenti della scuola secondaria di primo grado (la 1A e la 1B) “Igino Petrone” di Campobasso, si sono visti ricompensare i loro “sforzi”. X ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 settembre 2021)e Filippo: 73 anni d'amore in 73 foto guarda le foto Insieme alla professoressa di inglese, avevano realizzato un murales acon l’effigie della, accompagnato da un messaggio di partecipazione al suo dolore per la perdita del consorte, il principe Filippo. E, ieri, glidellasecondaria di primo grado (la 1A e la 1B) “Igino Petrone” di Campobasso, si sono visti ricompensare i loro “sforzi”. X ...

