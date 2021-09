La psicologia dei colori nel marketing: perché importante conoscerla? (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiI colori influenzano da sempre le scelte dei consumatori in quanto ogni tonalità richiama delle sensazioni specifiche nel nostro cervello. Nulla è dettato al caso o prodotto in maniera casuale e i brand ne sono consapevoli, tanto da creare strategie ad hoc per raggiungere i propri obiettivi, come: Veicolare un messaggio preciso Creare l’identità visiva ideale Far compiere un’azione al proprio target La psicologia del colore, dunque, ha lo scopo di determinare il modo in cui il colore influenza le decisioni di tutti i giorni: pensiamo a quando ci rechiamo in un supermercato e ci colpisce una confezione piuttosto che un’altra, ad esempio un prodotto biologico di colore verde. In quel contesto tale colore evoca sensazioni, emozioni, scelte. Far uso di queste opportunità permette ad un’azienda di presentare il proprio brand nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIinfluenzano da sempre le scelte dei consumatori in quanto ogni tonalità richiama delle sensazioni specifiche nel nostro cervello. Nulla è dettato al caso o prodotto in maniera casuale e i brand ne sono consapevoli, tanto da creare strategie ad hoc per raggiungere i propri obiettivi, come: Veicolare un messaggio preciso Creare l’identità visiva ideale Far compiere un’azione al proprio target Ladel colore, dunque, ha lo scopo di determinare il modo in cui il colore influenza le decisioni di tutti i giorni: pensiamo a quando ci rechiamo in un supermercato e ci colpisce una confezione piuttosto che un’altra, ad esempio un prodotto biologico di colore verde. In quel contesto tale colore evoca sensazioni, emozioni, scelte. Far uso di queste opportunità permette ad un’azienda di presentare il proprio brand nel ...

