La proposta della presidente di Confindustria Udine, un Green Pass solo per i lavoratori (Di martedì 28 settembre 2021) “Si crei un Green Pass aziendale, facendo in modo che valga esclusivamente per l’accesso al lavoro, non per accedere al cinema o al ristorante”. È questa la proposta che la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha lanciato oggi a Giancarlo Giorgetti nel corso di un incontro che il ministro dello Sviluppo economico ha avuto con le categorie produttive regionali. “Siamo consapevoli – spiega la presidente – che bisogna incentivare al massimo la vaccinazione, ma non possiamo sottovalutare il problema della continuità produttiva. Ricordo che le imprese hanno sostenuto il Paese nel periodo più buio della crisi Covid, come del resto è accaduto anche durante le precedenti crisi. Sarebbe assurdo mettere in discussione ... Leggi su udine20 (Di martedì 28 settembre 2021) “Si crei unaziendale, facendo in modo che valga esclusivamente per l’accesso al lavoro, non per accedere al cinema o al ristorante”. È questa lache ladi, Anna Mareschi Danieli, ha lanciato oggi a Giancarlo Giorgetti nel corso di un incontro che il ministro dello Sviluppo economico ha avuto con le categorie produttive regionali. “Siamo consapevoli – spiega la– che bisogna incentivare al massimo la vaccinazione, ma non possiamo sottovalutare il problemacontinuità produttiva. Ricordo che le imprese hanno sostenuto il Paese nel periodo più buiocrisi Covid, come del resto è accaduto anche durante le precedenti crisi. Sarebbe assurdo mettere in discussione ...

Ultime Notizie dalla rete : proposta della Borse a picco: Cina, energia, tassi scatenano le vendite ... per l'economia globale, questo potrebbe rappresentare una minaccia molto più grande della crisi ... Al momento, i repubblicani hanno bloccato una proposta di legge dei democratici che avrebbe risolto ...

Amministrative, i candidati non hanno ben capito cosa dovranno fare da eletti ... non per qualche merito, qualche dote, qualche proposta. Dato e non concesso che, approfittando della lunga parentesi che il governo Draghi offre loro, i partiti italiani abbiano deciso di mettersi ...

Alloggi per padri separati a Bergamo, accolta la proposta della Lega BergamoNews.it Ambiente: scarico acque reflue urbane, sì a disposizioni urgenti Sì a maggioranza con 20 voti favorevoli e 13 contrari alla proposta di legge che detta disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e la discip ...

Cloud nazionale, c’è la proposta di Almaviva e Aruba I CDA di Almaviva e Aruba, tenutisi oggi, hanno approvato la proposta congiunta per la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale per il Cloud ...

