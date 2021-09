La prima Champions a Bergamo (sugli spalti) non si scorda mai: le sensazioni dei tifosi dell’Atalanta (Di martedì 28 settembre 2021) L’emozione della prima volta. Già, per tutto il popolo dell’Atalanta, domani sera, si scriverà l’ennesima pagina di storia orobica: la Champions League giocata a Bergamo. In realtà la squadra di Gian Piero Gasperini ha già disputato la Coppa dei Campioni in terra lombarda già l’anno scorso ma a porte chiuse è una cosa, giocare con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Crotone-Atalanta, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League Koopmeiners-Atalanta, la conferma del ds dell’AZ: “Trattativa con i nerazzurri, ma…” Musso-Atalanta, è fatta. Ecco il primo acquisto nerazzurro della stagione 2021/2022 Un centometrista per la fascia: il grande inizio ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 28 settembre 2021) L’emozione dellavolta. Già, per tutto il popolo, domani sera, si scriverà l’ennesima pagina di storia orobica: laLeague giocata a. In realtà la squadra di Gian Piero Gasperini ha già disputato la Coppa dei Campioni in terra lombarda già l’anno scorso ma a porte chiuse è una cosa, giocare con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Crotone-Atalanta, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornataLeague Koopmeiners-Atalanta, la conferma del ds dell’AZ: “Trattativa con i nerazzurri, ma…” Musso-Atalanta, è fatta. Ecco il primo acquisto nerazzurro della stagione 2021/2022 Un centometrista per la fascia: il grande inizio ...

Advertising

FabioMeli10 : RT @LeonettiFrank: Novità Juventus. Arriva la nuova sponsorizzazione sulla manica della maglia marchiata @bitgetglobal. Esordisce domani se… - figurinepanini : Dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Liverpool il Milan ospita l'Atletico Madrid per la seconda giornat… - sportli26181512 : Atalanta, c'è lo Young Boys capolista del girone: prima sfida contro una svizzera: Atalanta, c'è lo Young Boys capo… - AlexAlioscia7 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: - 'Non siamo finiti' - Ossigeno #Champions - Il #Toro in laguna butta la vittoria https://… - juventus_cuba : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: - 'Non siamo finiti' - Ossigeno #Champions - Il #Toro in laguna butta la vittoria https://… -

Ultime Notizie dalla rete : prima Champions Juventus: Bitget primo Sleeve partner della storia del club bianconero Si tratta, infatti, della prima Sleeve Partnership nella storia del Club: da domani sera, contro il Chelsea in Champions League, e poi dal 2 ottobre prossimo anche in Serie A, la maglia bianconera ...

Chelsea, Jorginho e la Juve: 'È speciale' ...alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro la Juventus di domani in Champions League: 'La Juventus è una grande squadra con una grande storia. Per me sarà una serata speciale: è la prima ...

Zapata è carico, Bergamo spinge: l'Atalanta affila le armi La Gazzetta dello Sport Julio Cesar: "L'Inter può arrivare in finale di Champions. Kiev 2009? Vi racconto un retroscena del Triplete" Era l'anno del Triplete, arrivammo a maggio in fondo a tutto. Ma la verità è che la prima finale la giocammo a novembre. Andò bene e riuscimmo a vincere, da lì il sogno Champions restò più vivo che ...

Juventus.com - Five Moments: Juve-Chelsea entrambi in Champions League. Il primo appuntamento nell'edizione 2008-09: all'Olimpico, il ritorno degli ottavi di finale termina 2-2 e i londinesi si qualificano al turno successivo. La rivincita ...

Si tratta, infatti, dellaSleeve Partnership nella storia del Club: da domani sera, contro il Chelsea inLeague, e poi dal 2 ottobre prossimo anche in Serie A, la maglia bianconera ......alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro la Juventus di domani inLeague: 'La Juventus è una grande squadra con una grande storia. Per me sarà una serata speciale: è la...Era l'anno del Triplete, arrivammo a maggio in fondo a tutto. Ma la verità è che la prima finale la giocammo a novembre. Andò bene e riuscimmo a vincere, da lì il sogno Champions restò più vivo che ...entrambi in Champions League. Il primo appuntamento nell'edizione 2008-09: all'Olimpico, il ritorno degli ottavi di finale termina 2-2 e i londinesi si qualificano al turno successivo. La rivincita ...