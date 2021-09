La polemica dei Club Napoli per la trasferta a Firenze: "È discriminatorio, ma i tifosi lo faranno ugualmente" (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica prossima, alle 18, si sfideranno Fiorentina e Napoli per la settima giornata di Serie A. La trasferta a Firenze dei tifosi azzurri, tuttavia, sarà più complicata del previsto. Stando a quanto riportato in un comunicato sul sito di UANM - l'Unione Azzurra Nel Mondo - i Viola avrebbero messo in vendita solamente un quarto dei tagliandi per quel che riguarda il Settore Ospiti. I biglietti a disposizione, infatti, sarebbero solamente 450, per di più riservati esclusivamente ai residenti in Campania. Segue il comunicato: "L'Unione Azzurra Nel Mondo, in rappresentanza di migliaia di supporter del Calcio Napoli facenti parte della coalizione, esprime profondo rammarico e indignazione per la situazione venutasi a creare inerente alla vendita dei biglietti per la partita ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica prossima, alle 18, si sfideranno Fiorentina eper la settima giornata di Serie A. Ladeiazzurri, tuttavia, sarà più complicata del previsto. Stando a quanto riportato in un comunicato sul sito di UANM - l'Unione Azzurra Nel Mondo - i Viola avrebbero messo in vendita solamente un quarto dei tagliandi per quel che riguarda il Settore Ospiti. I biglietti a disposizione, infatti, sarebbero solamente 450, per di più riservati esclusivamente ai residenti in Campania. Segue il comunicato: "L'Unione Azzurra Nel Mondo, in rappresentanza di migliaia di supporter del Calciofacenti parte della coalizione, esprime profondo rammarico e indignazione per la situazione venutasi a creare inerente alla vendita dei biglietti per la partita ...

Ultime Notizie dalla rete : polemica dei Voghera, messaggi choc nella chat di sindaca e assessori: 'È annegato il marocchino?' ... le conversazioni delle chat di giunta, pubblicate oggi sui social, hanno riacceso la polemica nei ... L'argomento è sempre quello dei migranti. In un messaggio il sindaco Paola Garlaschelli chiede ' Ma ...

Sipario sulle passerelle milanesi, tra glamour e polemica Dalla concettualità di Prada e di N° 21 all'eclettismo di Dolce & Gabbana e di Marni, i designer e le aziende hanno scommesso sulla ripartenza dei mercati e sulla necessità (e voglia) da parte dei ...

Roma, continua la polemica di Mourinho: presto un dossier arbitri QUOTIDIANO NAZIONALE Per Fiorentina-Napoli solo 450 biglietti ai partenopei: scoppia la polemica Non ci stanno i tifosi partenopei quando hanno letto il numero dei biglietti disponibili per loro per la trasferta di Firenze.

Marigliano, “Santa Maria delle Grazie” – Ancora polemica Il tira e molla procede da mesi, la grande cerimonia inaugurale dello scorso 5 giugno aveva fatto ben sperare, era il tempo in cui la Mariglianese guardava all’orizzonte le nuove avvincenti sfide, que ...

