La patata bollente ora ce l’ha Feltri L’ex direttore rischia grosso Il pm ha chiesto 3 anni e 4 mesi per il titolo di Libero Appello del giornalista | ma la Raggi non perdona

(Di martedì 28 settembre 2021) In effetti unaadesso c’è davvero ed è quella che si ritrova a maneggiare l’incauto Vittoriodopo la richiesta da parte del Pm della procura di Catania di 3e 4per ildi un articolo pubblicato sunel 2017 (leggi l’articolo) ed avente per tema e evidente doppio senso la sindaca di Roma Virginia. Una richiesta di pena importante che se irrorata potrebbe mandare in carcereriaprendo un annoso dibattito. La sindaca di Roma ha replicato su Facebook “Un’offesa all’intelligenza. Vittorionon ha offeso solo me ma ha offeso tutte le donne” ed ancora: “Tra pochi giorni, il 5 ottobre, i giudici si riuniranno per decidere macontinua a ...

BaldinoVittoria : “Patata bollente” “Mutande verdi di Virginia” “Oca del Campidoglio” Si, #Feltri, è stata una campagna diffamatoria… - at_arnould : @MarcoMo37436232 Le cose prenderanno forse un'altra piega se morti e reazioni avverse dovessero avere una escalatio… - Paoblog : Nessun obiettivo è realmente a portata di mano se, nei fatti, nessuno fa niente. Ed infatti si continua a dire che… - gradang75 : Ricordate il titolo vergognoso scritto da Vittorio #Feltri su #Libero nel 2017? “Patata bollente”, così definiva… - MARTEMAN2 : RT @BaldinoVittoria: “Patata bollente” “Mutande verdi di Virginia” “Oca del Campidoglio” Si, #Feltri, è stata una campagna diffamatoria di… -

Ultime Notizie dalla rete : patata bollente

LA NOTIZIA

Il più classico degli effetti domino per adesso è stato scongiurato dal massiccio intervento statale il rischio che lasia solo rimandato è alto. Tra gli investitori c'è ...Libero, Virginia Raggi e la. "Vittorio Feltri in carcere per tre anni": un titolo in prima e l'assalto delle togheL'editoriale di Fabrizio Biasin con i temi caldi in casa Inter: dalla partita di Champions League ad Handanovic e i rinnovi della dirigenza ...ROMA 28 SETT - Un'offesa all'intelligenza. Vittorio Feltri non ha offeso solo me ma ha offeso tutte le donne. Anni fa in un articolo su Libero, nel 2017, mi ha definito “Patata bollente”. Un titolo ...