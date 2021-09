La nuova truffa dei telefonini: in bolletta 9 centesimi da pagare quando si visita una pagina web (Di martedì 28 settembre 2021) Una tariffa occulta di 9 centesimi da pagare ogni volta che si passa per una certa pagina web. Così funzionava la truffa dei telefonini in bolletta. Il sistema era tarato in modo da bloccarsi al tetto di un euro al mese, in modo che per l’utente fosse difficile accorgersene quando riceveva il conto mensile. Ne ha parlato al pm Francesco Cajani e all’aggiunto Eugenio Fusco, spiega oggi il Corriere della Sera, un ingegnere ex consulente di Accenture (società piattaforma tecnologica di Wind tra febbraio e giugno 2020 al posto della Pure Bros sotto indagine). Sostenendo che il sistema gli fosse stato chiesto da dirigenti di Vetrya (dal 27 dicembre 2019 società subentrata a Pure Bros nel contrattualizzare i produttori di contenuti di Wind). Ieri il giudice delle ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Una tariffa occulta di 9daogni volta che si passa per una certaweb. Così funzionava ladeiin. Il sistema era tarato in modo da bloccarsi al tetto di un euro al mese, in modo che per l’utente fosse difficile accorgersenericeveva il conto mensile. Ne ha parlato al pm Francesco Cajani e all’aggiunto Eugenio Fusco, spiega oggi il Corriere della Sera, un ingegnere ex consulente di Accenture (società piattaforma tecnologica di Wind tra febbraio e giugno 2020 al posto della Pure Bros sotto indagine). Sostenendo che il sistema gli fosse stato chiesto da dirigenti di Vetrya (dal 27 dicembre 2019 società subentrata a Pure Bros nel contrattualizzare i produttori di contenuti di Wind). Ieri il giudice delle ...

