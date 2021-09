La natura è una cosa da prendere a fucilate, i poeti lo sanno (Di martedì 28 settembre 2021) “Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti”. Ecco il titolo dell’ultimo libro (Fazi Editore) di Davide Rondoni, ovviamente poeta ma poeta non ovvio siccome scrive contro la “nuova trinità Salute-Durata-Pianeta” e più che dei visoni si preoccupa degli armeni: “Non mi pare di vedere vip e grandi campagne di comunicazione e marketing sposare la causa di questi popoli sfigati. Non deve essere chic come quella contro le pellicce di pelo animale. Agli armeni glielo possono pure bruciare, il pelo, le granate turche”. In effetti i poeti interpellati da Rondoni conoscono la natura molto meglio degli scienziati e dei politici. Leopardi fornisce gli aggettivi definitivi: “dura”, “matrigna”, “inimica”, “empia”. Mentre Lucrezio dà un apporto specifico: “La stirpe delle bestie, nemica al genere umano”. Ci voleva un poeta per dire a chiare ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) “Cos’è la? Chiedetelo ai”. Ecco il titolo dell’ultimo libro (Fazi Editore) di Davide Rondoni, ovviamente poeta ma poeta non ovvio siccome scrive contro la “nuova trinità Salute-Durata-Pianeta” e più che dei visoni si preoccupa degli armeni: “Non mi pare di vedere vip e grandi campagne di comunicazione e marketing sposare la causa di questi popoli sfigati. Non deve essere chic come quella contro le pellicce di pelo animale. Agli armeni glielo possono pure bruciare, il pelo, le granate turche”. In effetti iinterpellati da Rondoni conoscono lamolto meglio degli scienziati e dei politici. Leopardi fornisce gli aggettivi definitivi: “dura”, “matrigna”, “inimica”, “empia”. Mentre Lucrezio dà un apporto specifico: “La stirpe delle bestie, nemica al genere umano”. Ci voleva un poeta per dire a chiare ...

Advertising

AndreaLompio53 : Imparare, studiare, viaggiare, scoprire arte, colori, tecnologie, la natura. Se c'è una cosa fantastica dei tempi a… - PaulWelsh89 : RT @rachele_5f: Nell'amore così come in tutta la natura, c'è un appassire e un rifiorire, ma non una morte definitiva. La marea si alza o s… - ReErthu : Appunto si tratta del passaggio dall'uomo di Neanderthal all'uomo sapiens ed è una selezione della specie l'uomo sa… - dip_mm : RT @Ozzofanbears1: Riposavo. E la voglia salì. Una mano sul cazzo e le dita dell'altra nel culo. Poi, un tonfo. Aprì gli occhi.?????? ???????: R… - TuttoSalerno : Il migliore in campo: Mamadou Coulibaly è una forza della natura -