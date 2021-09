La Nato verso il nuovo Concetto strategico. E l’Europa? (Di martedì 28 settembre 2021) Dal summit Nato a Bruxelles di giugno è emerso il consenso degli alleati nella redazione del prossimo Concetto strategico, la cui realizzazione è prevista per il prossimo vertice nel 2022. Il documento servirà principalmente per adattare l’Alleanza alle sfide del XXI secolo con un’attenzione rivolta all’analisi aggiornata delle minacce, così come ai nuovi domini operativi (cyber e spazio) e settori come la resilienza sociale. Il Concetto strategico rifletterà anche i notevoli cambiamenti intervenuti nello scenario di sicurezza internazionale: sarà il primo Concetto strategico dopo l’annessione russa della Crimea, il primo dopo la burrascosa amministrazione di Donald Trump e, soprattutto, seguirà il drammatico ritiro delle forze Nato dall’Afghanistan. ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) Dal summita Bruxelles di giugno è emerso il consenso degli alleati nella redazione del prossimo, la cui realizzazione è prevista per il prossimo vertice nel 2022. Il documento servirà principalmente per adattare l’Alleanza alle sfide del XXI secolo con un’attenzione rivolta all’analisi aggiornata delle minacce, così come ai nuovi domini operativi (cyber e spazio) e settori come la resilienza sociale. Ilrifletterà anche i notevoli cambiamenti intervenuti nello scenario di sicurezza internazionale: sarà il primodopo l’annessione russa della Crimea, il primo dopo la burrascosa amministrazione di Donald Trump e, soprattutto, seguirà il drammatico ritiro delle forzedall’Afghanistan. ...

Advertising

chidambara09 : RT @ModisItalia: Verso il futuro della formazione in ambito #ICT e #Digital. Modis è partner dell’European @software_skills Alliance (#ESSA… - ModisItalia : Verso il futuro della formazione in ambito #ICT e #Digital. Modis è partner dell’European @software_skills Alliance… - martuuxhoran : @MinIvanToyota io me lo ricordo?? da lì è nato il mio amore verso di te,ho fatto pure un post sul mio profilo spam… - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: Meeting virtuale tra il Ministro degli Esteri cinese #WangYi e il Segretario Generale della #NATO #JensStoltenberg sul… - Tiziano_Marino : RT @CafeGeopolitico: Meeting virtuale tra il Ministro degli Esteri cinese #WangYi e il Segretario Generale della #NATO #JensStoltenberg sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Nato verso Cinema / 'Europa", la sopravvivenza sulla rotta balcanica Haider Rashid, nato a Firenze nel 1985 da padre iracheno e madre italiana, da anni lavora sul tema ... lui ha studiato teatro quando stava a Baghdad, e anche se il suo viaggio verso l'Europa, nel 1978, ...

Nasce il progetto 'Tessere smart share' Su questo il progetto Tessere è nato, su questo intende svilupparsi. L'iniziativa è stata per ... Così si va verso una medicina personalizzata. In ambito sanitario, poi, si avverte la necessità di ...

La Germania di Scholz tra Cina e Usa Cosa cambierà (anche per la Nato) Corriere della Sera La Germania di Scholz tra Cina e Usa Cosa cambierà (anche per la Nato) Non foss’altro perché la presenza di tre partiti, un novum assoluto per la Germania, renderà più complicata l’equazione di politica estera tedesca. Verdi e Liberali infatti sono per un atteggiamento p ...

La Germania di Scholz tra Cina e Usa La politica estera del governo che verrà: stabilità (e criticità) con l’America, più attenzione per i diritti umani in Russia, gli interrogativi sul commercio con Pechino ...

Haider Rashid,a Firenze nel 1985 da padre iracheno e madre italiana, da anni lavora sul tema ... lui ha studiato teatro quando stava a Baghdad, e anche se il suo viaggiol'Europa, nel 1978, ...Su questo il progetto Tessere è, su questo intende svilupparsi. L'iniziativa è stata per ... Così si vauna medicina personalizzata. In ambito sanitario, poi, si avverte la necessità di ...Non foss’altro perché la presenza di tre partiti, un novum assoluto per la Germania, renderà più complicata l’equazione di politica estera tedesca. Verdi e Liberali infatti sono per un atteggiamento p ...La politica estera del governo che verrà: stabilità (e criticità) con l’America, più attenzione per i diritti umani in Russia, gli interrogativi sul commercio con Pechino ...