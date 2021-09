La movida del boss: sequestrati due bar in centro VIDEO (Di martedì 28 settembre 2021) La guardia di finanza di Messina ha sequestrato due bar in pieno centro, la movida del boss della città dello Stretto, a un clan mafioso. I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno dando esecuzione ad una misura cautelare personale e reale nei confronti di S.S. cl. 95, figlia del noto boss messinese S.S. cl. Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021) La guardia di finanza di Messina ha sequestrato due bar in pieno, ladeldella città dello Stretto, a un clan mafioso. I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno dando esecuzione ad una misura cautelare personale e reale nei confronti di S.S. cl. 95, figlia del notomessinese S.S. cl.

Advertising

MoliPietro : La movida del boss: sequestrati due bar in centro VIDEO - rickypi92 : @ElianoReale @ferrix88 @stebellentani anche questo è verissimo. I giovani della 'movida' sono stati classificati come colpevoli del contagio - SardiniaPost : ?? Sanzione da 8mila euro e chiusura provvisoria ?? Sabato notte gli agenti hanno trovato diverse irregolarità all'Al… - Valter41271244 : RT @antimafia2000: Messina, in manette la figlia del boss. Gestiva i locali della movida - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Messina, ai domiciliari la figlia del boss Sparacio - TGR Sicilia -