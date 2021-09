La mossa anti-Giorgetti di Salvini-Meloni-Tajani: insieme per Bernardo e Michetti (Di martedì 28 settembre 2021) Smentire Giancarlo Giorgetti. Far vedere che a Roma e Milano tutto può succedere. Dimostrare in maniera plastica che il centrodestra è unito e lotta insieme per vincere le comunali. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani saranno insieme per due conferenze stampa al fianco dei candidati. Giovedì a Milano con Luca Bernardo, venerdì con Enrico Michetti. Non saranno comizi, ma eventi aperti alle domande dei giornalisti Si parlerà delle città al voto, certo. Ma anche e soprattutto delle vicende politiche che stanno scuotendo la Lega. L'iniziativa parte dall'asse Meloni-Salvini, entrambi irritati con Giancarlo Giorgetti per il suo endorsement a Carlo Calenda e per la previsione netta sulla sfida ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) Smentire Giancarlo. Far vedere che a Roma e Milano tutto può succedere. Dimostrare in maniera plastica che il centrodestra è unito e lottaper vincere le comunali. Matteo, Giorgiae Antoniosarannoper due conferenze stampa al fianco dei candidati. Giovedì a Milano con Luca, venerdì con Enrico. Non saranno comizi, ma eventi aperti alle domande dei giornalisti Si parlerà delle città al voto, certo. Ma anche e soprattutto delle vicende politiche che stanno scuotendo la Lega. L'iniziativa parte dall'asse, entrambi irritati con Giancarloper il suo endorsement a Carlo Calenda e per la previsione netta sulla sfida ...

