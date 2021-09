La Måneskin-mania alla conquista dell' Europa

Leggi su panorama

(Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il primo posto all'ultimo Festival di Sanremo e all'Eurovision 2021 grazieloro adrenalinica Zitti e Buoni, icontinuano a macinare successi, record di stream, date sold-out e, soprattutto, performance live convincenti. La loro ultima esibizione si è tenuta in occasione del Global Citizen Live, un evento mondiale, con oltre un miliardo di spettatori collegati via internet, con il lodevole obiettivo di chiedere la finea povertà estrema entro il 2030 e di raccogliere fondi per i Paesi più bisognosi. La band romana ha galvanizzato il pubblico di Parigi con un adrenalinico show di 20 minuti, nel quale hanno eseguito Beggin', Bury a friend (cover di Billie Eilish), I Wanna Be Your Slave, For Your Love e, naturalmente, l'immancabile Zitti e Buoni. Le reazioni entusiastichea rete hanno confermato ...