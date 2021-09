La mail anonima sul caso Ziliani | Il mio vicino portava sulle spalle il corpo di Laura

(Di martedì 28 settembre 2021) “Il mioavevaildi. Sono stato pagato per il mio silenzio”. Così recitava unagiunta all’indirizzo di posta elettronica della polizia locale della Valle Camonica il 16 maggio scorso. Otto giorni prima le figlie dell’ex vigilessa ed impiegata comunale avevano denunciato la scomparsa della madre. A parlare del nuovo tassello che va aggiungersi al puzzle delle indagini sull’omicidioè il Corriere della Sera. Una enella quale un anonimo segnalava di aver visto, proprio la mattina dell’8 maggio 2021, “il nostrodi casa che ha presouna signora priva di sensi dalla loro macchina”. Il ...

Corriere della Sera

'Il mio vicino aveva sulle spalle il corpo di Laura Ziliani. Sono stato pagato per il mio silenzio'. Così recitava unagiunta all'indirizzo di posta elettronica della polizia locale della Valle Camonica il 16 maggio scorso. Otto giorni prima le figlie dell'ex vigilessa ed impiegata comunale avevano ...Un giallo nel giallo. E non è ancora chiaro se si sia trattato di un mitomane o, piuttosto, dell'ennesimo tentativo di depistaggio. Parliamo dell'e -arrivata nei giorni successivi alla scomparsa di Laura Ziliani alla Polizia locale della Valle Camonica.In una mail anonima inviata dopo la scomparsa di Laura Ziliani si affermava che la donna era stata vista priva di sensi sulle spalle del vicino.Il messaggio arrivato alla posta elettronica della polizia locale della Valle Camonica 8 giorni dopo la scomparsa dell'ex vigilessa: "Sono stato pagato per il silenzio" ...