La lezione di Ilaria Cucchi a Morisi e Salvini dopo che “Stefano lo hanno ammazzato” (Di martedì 28 settembre 2021) “Lo perdono, però Stefano lo hanno ammazzato”. Ilaria Cucchi conclude con questa amara verità il suo post Facebook in cui commenta la vicenda che vede coinvolgo Luca Morisi, l’ormai ex capo della comunicazione e spin doctor della Lega indagato per “cessione di sostanze stupefacenti“. La sorella di Stefano Cucchi mette in evidenza molte delle contraddizioni tra le realtà fattuali degli ultimi giorni e le narrazioni fatte da Matteo Salvini (su spinta proprio dell’ex social media manager, e non solo) sul mondo della droga. E, inoltre, tutte quelle parole pronunciate dal leader del Carroccio nei confronti di suo fratello. “Ora so che tutte le durissime prese di posizione di Matteo Salvini contro Stefano ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Lo perdono, peròlo”.conclude con questa amara verità il suo post Facebook in cui commenta la vicenda che vede coinvolgo Luca, l’ormai ex capo della comunicazione e spin doctor della Lega indagato per “cessione di sostanze stupefacenti“. La sorella dimette in evidenza molte delle contraddizioni tra le realtà fattuali degli ultimi giorni e le narrazioni fatte da Matteo(su spinta proprio dell’ex social media manager, e non solo) sul mondo della droga. E, inoltre, tutte quelle parole pronunciate dal leader del Carroccio nei confronti di suo fratello. “Ora so che tutte le durissime prese di posizione di Matteocontro...

Advertising

Etruria72 : RT @baffi_francesco: Le parole di Ilaria Cucchi per Morisi e Salvini sono la mazzata peggiore che potevano ricevere. Grande lezione di civ… - neXtquotidiano : La lezione di Ilaria #Cucchi a #Morisi e #Salvini dopo che “Stefano lo hanno ammazzato” - paoloferrarelli : RT @baffi_francesco: Le parole di Ilaria Cucchi per Morisi e Salvini sono la mazzata peggiore che potevano ricevere. Grande lezione di civ… - Alfonso0070 : RT @baffi_francesco: Le parole di Ilaria Cucchi per Morisi e Salvini sono la mazzata peggiore che potevano ricevere. Grande lezione di civ… - vitovito63 : RT @baffi_francesco: Le parole di Ilaria Cucchi per Morisi e Salvini sono la mazzata peggiore che potevano ricevere. Grande lezione di civ… -