"La leggenda del pianista sull'oceano", la nave di Tornatore visibile da tutta Roma stasera in tv (Di martedì 28 settembre 2021) Una cassa di limoni, adagiata nella prima classe della nave. Era la culla, giaciglio di fortuna, di un pargolo abbandonato. Saranno le accoglienti braccia di un macchinista nero, addetto al carbone, del transatlantico Virginian, ad accudire il trovatello. Che altro non vedrà che le cabine del veliero, e la terra ferma dei porti dagli oblò. Tra l'ondeggiare delle onde e delle note, per l'inverosimile talento per la musica che sarà la sua unica dote. "La leggenda del pianista sull'oceano" stasera in tv: "Una buona storia e qualcuno a cui raccontarla..", garantirà la salvezza. Il primo mese del primo anno del secolo. Questo il motivo del nome scelto per lui: Novecento. La testa calata sulla tastiera, capace di addormentarsi e sognare lì poggiato. "Il più grande solleticatore d'avorio dei sette ...

