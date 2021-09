La lectio magistralis di Roberto Mancini sulla costruzione di una squadra vincente: “Ecco quale ruolo ha l’allenatore del gruppo” – Video (Di martedì 28 settembre 2021) Laurea magistrale honoris causa in Scienze dello Sport al commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, originario di Jesi (Ancona). Gli è stata conferita nelle Marche, a Urbino, dal rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini. Mancini ha tenuto la lectio magistralis sul tema “Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire un team vincente nello sport”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Laurea magistrale honoris causa in Scienze dello Sport al commissario tecnico della Nazionale italiana,, originario di Jesi (Ancona). Gli è stata conferita nelle Marche, a Urbino, dal rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini.ha tenuto lasul tema “Leadership, coesione, spirito di, clima relazionale: come costruire un teamnello sport”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

