La Juventus prova il colpo De Paul: tentativo di scambio! (Di martedì 28 settembre 2021) La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di fosforo a centrocampo: attenzione al nome di Rodrigo De Paul, entrato non al meglio nelle rotazioni di Simeone all’Atletico Fra poche… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 28 settembre 2021) Ladi Massimiliano Allegri è a caccia di fosforo a centrocampo: attenzione al nome di Rodrigo De, entrato non al meglio nelle rotazioni di Simeone all’Atletico Fra poche… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

BovRaf : Si profila altra panchina 'motivazionale' per il 'giovane' #DeLigt! A questo punto tre indizi ( vs Napoli, vs Milan… - sportface2016 : #Juventus, Paulo #Dybala disperato dopo l'infortunio: anche mamma Alicia ha provato a consolarlo - partenope75 : RT @sscraffaele: L'unica squadra del Sud che prova quantomeno a lottare con lo strapotere delle milanesi e della Juventus. Su una serie A c… - _benniricc : RT @dybalaxj: “ma sto già pensando di tornare, il prima possibile” L’amore che Paulo prova per la Juventus e per i suoi tifosi è immenso… - Salvato95551627 : RT @sscraffaele: L'unica squadra del Sud che prova quantomeno a lottare con lo strapotere delle milanesi e della Juventus. Su una serie A c… -