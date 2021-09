La Juve sfida il Chelsea campione d’Europa nei gironi: nel 2012 i bianconeri vinsero 3-0 a Torino (Di martedì 28 settembre 2021) La gara di cartello di domani sarà certamente la sfida tra Juventus e Chelsea. I bianconeri sfidano i blues campioni d’Europa nel girone. Non è la prima volta che accade. Nell’unico precedente, il Chelsea fresco vincitore della Champions, nel 2012-13, si ritrovò nel girone proprio la Juventus. Era la Juve fresca campione d’Italia con Antonio Conte, alla prima apparizione in Champions dopo alcuni anni di assenza. All’epoca la gara di andata si giocò prima allo Stamford Bridge e finì 2-2. La Juve rimontò il doppio vantaggio dei blues, una doppietta del brasiliano Oscar. A segno per i bianconeri Vidal e Quagliarella. Nella gara di Torino, al ritorno, fu ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) La gara di cartello di domani sarà certamente latrantus e. Ino i blues campioninel girone. Non è la prima volta che accade. Nell’unico precedente, ilfresco vincitore della Champions, nel-13, si ritrovò nel girone proprio lantus. Era lafrescad’Italia con Antonio Conte, alla prima apparizione in Champions dopo alcuni anni di assenza. All’epoca la gara di andata si giocò prima allo Stamford Bridge e finì 2-2. Larimontò il doppio vantaggio dei blues, una doppietta del brasiliano Oscar. A segno per iVidal e Quagliarella. Nella gara di, al ritorno, fu ...

Advertising

forumJuventus : Problema fisico per Kante: salterà #JuveChelsea ? - acmilan : ?? When was the last time we avoided defeat after falling behind away to Juve in Serie A? Find out ??… - JuventusFCYouth : Domenica al via il campionato dell'#Under19 Femminile ???? Tutte le info sulla sfida con il Tavagnacco ??… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Champions: Kantè positivo al covid, salta la Juve: (ANSA-afp) - LONDRA, 28 SET - Il centrocampista… - zazoomblog : Juve-Roma è sfida per Asensio: il trequartista può lasciare il Real - #Juve-Roma #sfida #Asensio: -