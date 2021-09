La Francia venderà alla Grecia tre fregate

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 settembre 2021) L’annullamento improvviso del “contrat du siècle” trae Australia per la consegna di dodici sottomarini costruiti da Naval Group è uno schiaffo diplomatico e industriale che farà male per molto tempo a Parigi. Ma il principale costruttore navale francese, specializzato nei sistemi di difesa, può tirare un piccolo sospiro di sollievo questa mattina, dopo la conferma dell’acquisto di treBelharra (con l’opzione di una quarta) da parte dellaper un totale di 3 miliardi di euro. “Oggi è una giornata storica per lae per laperché viene rafforzata la cooperazione bilaterale nel settore della difesa”, ha dichiarato il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis a Parigi in una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron. “La firma dell’accordo ...