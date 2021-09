La Francia isolata sull’alleanza Ue-Usa (Di martedì 28 settembre 2021) L'Unione europea non è ancora pronta a dare il suo accordo a una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti dopo la prima riunione del Consiglio commercio e tecnologia che si terrà domani a Pittsburgh, dopo che la Francia ieri ha sollevato obiezioni a un testo già fortemente ridimensionato rispetto alle ambizioni iniziali. Una riunione del Coreper – l'organismo che riunisce gli ambasciatori dell'Ue – si è chiusa con un nulla di fatto, quando il rappresentante della Francia ha chiesto ulteriori modifiche su questioni come i semiconduttori, il commercio globale e l'Organizzazione mondiale del commercio. L'ambasciatore francese ha anche obiettato alla data del prossimo incontro del Consiglio commercio e tecnologia, che dovrebbe tenersi nel primo semestre del 2022, quando la Francia avrà la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) L'Unione europea non è ancora pronta a dare il suo accordo a una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti dopo la prima riunione del Consiglio commercio e tecnologia che si terrà domani a Pittsburgh, dopo che laieri ha sollevato obiezioni a un testo già fortemente ridimensionato rispetto alle ambizioni iniziali. Una riunione del Coreper – l'organismo che riunisce gli ambasciatori dell'Ue – si è chiusa con un nulla di fatto, quando il rappresentante dellaha chiesto ulteriori modifiche su questioni come i semiconduttori, il commercio globale e l'Organizzazione mondiale del commercio. L'ambasciatore francese ha anche obiettato alla data del prossimo incontro del Consiglio commercio e tecnologia, che dovrebbe tenersi nel primo semestre del 2022, quando laavrà la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. ...

