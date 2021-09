La Fondazione Banco di Napoli vara un trust per l’assistenza dei disabili gravi dopo la perdita dei genitori (Di martedì 28 settembre 2021) La Fondazione Banco di Napoli istituisce un trust di scopo, denominato trust cover, in attuazione della legge n.112/2016 per il “dopo di noi”. Lo scopo, si legge in una nota, è quello di garantire benessere, inclusione sociale e autonomia alle persone con disabilità grave, quando i genitori o i congiunti affidatari non saranno più in vita. Il progetto della Fondazione, raccolto in un volume che è stato presentato in conferenza stampa, si sviluppa su tre direttrici: la garanzia di raggiungimento degli scopi stabiliti dalla famiglia; l’intervento finanziario in caso di esigenza; l’acquisizione di ogni tipologia di servizi per garantire standard qualitativi elevati e costi accessibili. Il logo distintivo del trust Cover è ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) Ladiistituisce undi scopo, denominatocover, in attuazione della legge n.112/2016 per il “di noi”. Lo scopo, si legge in una nota, è quello di garantire benessere, inclusione sociale e autonomia alle persone contà grave, quando io i congiunti affidatari non saranno più in vita. Il progetto della, raccolto in un volume che è stato presentato in conferenza stampa, si sviluppa su tre direttrici: la garanzia di raggiungimento degli scopi stabiliti dalla famiglia; l’intervento finanziario in caso di esigenza; l’acquisizione di ogni tipologia di servizi per garantire standard qualitativi elevati e costi accessibili. Il logo distintivo delCover è ...

