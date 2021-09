La figlia di Kate Moss e il diabete "normalizzato" in passerella con un cerotto visibile (Di martedì 28 settembre 2021) La figlia di Kate Moss ha calcato la passerella dell'ultima giornata della Milano Fashion Week indossando un vistoso cerotto necessario per tenere sotto controllo il diabete. Lila Grace Moss, la figlia di Kate Moss, durante l'ultima giornata della Milano Fashion Week ha sfilato in occasione dello show di Fendi e Versace mostrando il dispositivo medico per il diabete che porta tra gluteo e coscia: un cerotto con un sensore per poter tenere sotto costante controllo i valori della glicemia. Lila, che ha deciso di seguire le orme della madre ed è sempre più richiesta in passerella, ha sfilato con un costume da bagno a motivi dorati, lasciando intravedere il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021) Ladiha calcato ladell'ultima giornata della Milano Fashion Week indossando un vistosonecessario per tenere sotto controllo il. Lila Grace, ladi, durante l'ultima giornata della Milano Fashion Week ha sfilato in occasione dello show di Fendi e Versace mostrando il dispositivo medico per ilche porta tra gluteo e coscia: uncon un sensore per poter tenere sotto costante controllo i valori della glicemia. Lila, che ha deciso di seguire le orme della madre ed è sempre più richiesta in, ha sfilato con un costume da bagno a motivi dorati, lasciando intravedere il ...

