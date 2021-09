“La favorita”: stasera in tv il pluripremiato dramma storico (Di martedì 28 settembre 2021) Un premio Oscar, un Golden Globe, un Leone d’argento e sei BAFTA sono solo alcuni dei premi che si è guadagnato “La favorita“. L’acclamato film del 2018 diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos approda in prima serata televisiva con un trio di eccellenze tutto al femminile. Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone sono le protagoniste di un dramma in costume che esplora con ironia i meccanismi della società inglese del 1700. In un mondo in cui è il patriarcato ad imperare, c’è solo una donna in grado di dettare legge: la regina. Starle vicino e guadagnarsi la sua fiducia è l’unico modo di ambire al successo. In questo capolavoro dalla minuziosa ricostruzione storica la monarca è una donna sola e ingenua, che cede alle lusinghe del miglior offerente. Chi saprà destreggiarsi nei pericolosi meandri del suo altalenante umore sarà incoronata “La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Un premio Oscar, un Golden Globe, un Leone d’argento e sei BAFTA sono solo alcuni dei premi che si è guadagnato “La“. L’acclamato film del 2018 diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos approda in prima serata televisiva con un trio di eccellenze tutto al femminile. Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone sono le protagoniste di unin costume che esplora con ironia i meccanismi della società inglese del 1700. In un mondo in cui è il patriarcato ad imperare, c’è solo una donna in grado di dettare legge: la regina. Starle vicino e guadagnarsi la sua fiducia è l’unico modo di ambire al successo. In questo capolavoro dalla minuziosa ricostruzione storica la monarca è una donna sola e ingenua, che cede alle lusinghe del miglior offerente. Chi saprà destreggiarsi nei pericolosi meandri del suo altalenante umore sarà incoronata “La ...

