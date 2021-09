"La Crusca dice che la "schwa" è inaccettabile. Ma si sbaglia" (Di martedì 28 settembre 2021) “Il cambiamento linguistico non accade mai come risultato di un ragionamento a tavolino”: con queste parole, Roberta D’Alessandro, professoressa di Sintassi e Variazione linguistica presso l’Università di Utrecht, commenta ad HuffPost il caso dello schwa e degli asterischi sempre più impiegati nella lingua italiana per “opacizzare” le desinenze maschili e femminili, nel rispetto delle persone non binarie. L’Accademia della Crusca, in un lungo blog a firma del linguista Paolo D’Achille, si è espressa in modo deciso: “Non esistendo lo schwa nel repertorio dell’italiano standard, non vediamo alcun motivo per introdurlo. ... L’italiano ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, ma non il neutro. Dobbiamo serenamente prenderne atto, consci del fatto che sesso biologico e identità di genere sono cose diverse dal genere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) “Il cambiamento linguistico non accade mai come risultato di un ragionamento a tavolino”: con queste parole, Roberta D’Alessandro, professoressa di Sintassi e Variazione linguistica presso l’Università di Utrecht, commenta ad HuffPost il caso delloe degli asterischi sempre più impiegati nella lingua italiana per “opacizzare” le desinenze maschili e femminili, nel rispetto delle persone non binarie. L’Accademia della, in un lungo blog a firma del linguista Paolo D’Achille, si è espressa in modo deciso: “Non esistendo lonel repertorio dell’italiano standard, non vediamo alcun motivo per introdurlo. ... L’italiano ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, ma non il neutro. Dobbiamo serenamente prenderne atto, consci del fatto che sesso biologico e identità di genere sono cose diverse dal genere ...

