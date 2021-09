La Coppa d'Africa mette in dubbio tre big del Napoli: si cerca un escamotage (Di martedì 28 settembre 2021) Il Napoli gode di un ottimo momento di forma, a dimostrarlo sono le eccellenti prestazioni che hanno portato bene 18 punti in campionato e un pareggio a Leicester con una rimonta di due gol. Ma proprio per evitare un brutto tracollo, in città si alternano già pareri di legali in cerca di un escamotage che eviterebbe le partenze per la Coppa d'Africa da parte di alcuni calciatori chiave di Luciano Spalletti. Gli interessati in questione comprenderebbero: Osimhen, Koulibaly e Anguissa, oltre a Ounas e Ghoulam. Questi azzurri rischierebbero di restare lontano da Napoli per oltre un mese a gennaio. Questo è quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Ilgode di un ottimo momento di forma, a dimostrarlo sono le eccellenti prestazioni che hanno portato bene 18 punti in campionato e un pareggio a Leicester con una rimonta di due gol. Ma proprio per evitare un brutto tracollo, in città si alternano già pareri di legali indi unche eviterebbe le partenze per lad'da parte di alcuni calciatori chiave di Luciano Spalletti. Gli interessati in questione comprenderebbero: Osimhen, Koulibaly e Anguissa, oltre a Ounas e Ghoulam. Questi azzurri rischierebbero di restare lontano daper oltre un mese a gennaio. Questo è quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

