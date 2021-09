La Conferenza sul futuro dell’Europa parla (soprattutto) italiano (Di martedì 28 settembre 2021) Il paragone forse è un po’ forzato, ma sicuramente suggestivo: il Kleroterion, lo strumento utilizzato ad Atene nel V secolo a.C. per assegnare casualmente ai cittadini le cariche del sistema democratico. A ricordarlo sono i moderatori della Conferenza sul futuro dell’Europa, al momento di estrarre a sorte i nomi dei venti delegati che avranno il compito di rappresentare i cittadini di fronte alle istituzioni dell’Unione europea. La dinamica si ripete in ognuno dei quattro Citizens’ Panel, gli incontri formati da 200 cittadini, a loro volta selezionati a caso in tutta l’Ue. Chi di loro vuole farlo, può candidarsi inserendo un biglietto in una delle sei urne, che sono divise per sesso ed età. Dall’estrazione devono uscire venti nomi, equamente distribuiti tra uomini e donne: otto dei prescelti devono avere meno di 25 anni, sei tra i 25 ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 settembre 2021) Il paragone forse è un po’ forzato, ma sicuramente suggestivo: il Kleroterion, lo strumento utilizzato ad Atene nel V secolo a.C. per assegnare casualmente ai cittadini le cariche del sistema democratico. A ricordarlo sono i moderatori dellasul, al momento di estrarre a sorte i nomi dei venti delegati che avranno il compito di rappresentare i cittadini di fronte alle istituzioni dell’Unione europea. La dinamica si ripete in ognuno dei quattro Citizens’ Panel, gli incontri formati da 200 cittadini, a loro volta selezionati a caso in tutta l’Ue. Chi di loro vuole farlo, può candidarsi inserendo un biglietto in una delle sei urne, che sono divise per sesso ed età. Dall’estrazione devono uscire venti nomi, equamente distribuiti tra uomini e donne: otto dei prescelti devono avere meno di 25 anni, sei tra i 25 ...

