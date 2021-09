La casa di Carta: il secondo libro ispirato alla serie si intitolerà "L'Accademia" (Di martedì 28 settembre 2021) Il secondo libro ispirato alla serie La casa di Carta si intitolerà L'Accademia e sarà in vendita nel mese di novembre. La casa di Carta, la serie in lingua non inglese più vista di sempre, avrà un secondo libro intitolato L'Accademia, pubblicato in Italia a partire dal 4 novembre grazie alla casa editrice Magazzini Salani. Lo show è tornato recentemente su Netflix con la prima parte della quinta stagione, che concluderà la storia, e da oggi il romanzo inedito è prenotabile su tutti gli store online. Il successo della serie La casa di Carta, che nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021) IlLadisiL'e sarà in vendita nel mese di novembre. Ladi, lain lingua non inglese più vista di sempre, avrà unintitolato L', pubblicato in Italia a partire dal 4 novembre grazieeditrice Magazzini Salani. Lo show è tornato recentemente su Netflix con la prima parte della quinta stagione, che concluderà la storia, e da oggi il romanzo inedito è prenotabile su tutti gli store online. Il successo dellaLadi, che nel ...

