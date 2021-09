La cabina di regia stima la crescita dell'Italia al 6%: ecco tutti i dati (Di martedì 28 settembre 2021) L'effetto rimbalzo post - pandemia è ben visibile dopo l'illustrazione di certi numeri. Una crescita per l'anno in corso stimata al 6% e un deficit che si attesta al 9,5%. Un punto di Pil da spendere ... Leggi su globalist (Di martedì 28 settembre 2021) L'effetto rimbalzo post - pandemia è ben visibile dopo l'illustrazione di certi numeri. Unaper l'anno in corsota al 6% e un deficit che si attesta al 9,5%. Un punto di Pil da spendere ...

Advertising

borghi_claudio : In corso la CABINA DI REGIA. Nessun verbale, nessuna trasparenza per cittadini, elettori e nemmeno parlamentari. P… - Agenzia_Ansa : La crescita del Pil nel 2021 al 6%, con un deficit che, per l'anno in corso, si attesterebbe al 9.5%. Sono queste l… - amendolaenzo : A #Bruxelles per la cabina di regia con i parlamentari italiani in UE sul #FitFor55. Per ridurre le emissioni nette… - fghiosso : RT @borghi_claudio: In corso la CABINA DI REGIA. Nessun verbale, nessuna trasparenza per cittadini, elettori e nemmeno parlamentari. Prima… - rikercommander : RT @borghi_claudio: In corso la CABINA DI REGIA. Nessun verbale, nessuna trasparenza per cittadini, elettori e nemmeno parlamentari. Prima… -