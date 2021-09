La baruffa lombarda Ronzulli Gelmini | luce nel malinconico tramonto azzurro

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 settembre 2021) A Milano si consuma un ballottaggio, che non è quello -peraltro non certo- tra il favorito Sala e lo sbiadito Bernardo. C’è un’altra lotta che appassiona gli addetti ai lavori, o ai livori, come scriverebbe dagospia: la guerra delle preferenze in Forza Italia, partito declinante ma pur sempre evocativo di grandezza nella Milano dove tutto iniziò. Stavolta i posti in consiglio saranno pochini, e la lotta è durissima. Alle spalle di fantini e galoppìni elettorali, si stagliano le figure di due donne, e che donne: una è la potente ministra Maria Stella, recordwoman di preferenze alle ultime elezioni comunali (doppiò Salvini, per dire); l’altra è l’astro nascente della dirigenza forzista, Licia, assistente di Berlusconi e senatrice di peso. Della loro rivalità parla la guerra di preferenze dei rispettivi candidati milanesi, e questa gara ...