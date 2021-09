Katia Ricciarelli VS Valentina Nulli Augusti: scontro tra titani al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo dopo la diretta (Di martedì 28 settembre 2021) Valentina Nulli Augusti sarà presto una nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Probabile. Ieri sera tornata in Casa per un faccia a faccia con i concorrenti, ha anche ricevuto la fatidica domanda da Alfonso Signorini e, naturalmente, lei accetterebbe subito. Katia Ricciarelli VS Valentina Nulli Augusti: scontro tra titani Katia Ricciarelli dopo la puntata ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 settembre 2021)sarà presto una nuova concorrente delVip? Probabile. Ieri sera tornata in Casa per un faccia a faccia con i concorrenti, ha anche ricevuto la fatidica domanda da Alfonso Signorini e, naturalmente, lei accetterebbe subito.VStra titanila puntata ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Luca190499 : RT @Viperissima_: Tina Cipollari ospite una settimana solo per far sbroccare Katia Ricciarelli, grazie. #GFvip - blogtivvu : Katia Ricciarelli VS Valentina Nulli Augusti: scontro tra titani al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo dopo… - GiuseppeporroIt : 'Se entra in Casa, la facciamo nera', Katia Ricciarelli attacca Valentina Nulli Augusti #GFvip #katiaricciarelli… - _monellina_ : RT @Tristan__esdpv: NON KATIA RICCIARELLI UBRIACA CHE DICE DI NON VOLER NOMINARE ANDREA PERCHÉ HA BISOGNO DI UN PO’ DI VISIBILITÀ E POI LO… - mariatiriza : RT @Tristan__esdpv: NON KATIA RICCIARELLI UBRIACA CHE DICE DI NON VOLER NOMINARE ANDREA PERCHÉ HA BISOGNO DI UN PO’ DI VISIBILITÀ E POI LO… -