Kate Moss, Naomi Campbell, Irina Shayk: tutte le top alla Milano Fashion Week (Di martedì 28 settembre 2021) La Milano Fashion Week è di nuovo in presenza. Dopo quasi due anni di show principalmente da remoto, salvo qualche timido tentativo, sono tanti i designer che hanno deciso di riportare le loro creazioni in passerella, davanti a un pubblico. Col ritorno dei défilé, sono tornate inevitabilmente anche le top model. In un palcoscenico illustre come quello di Milano, sono diverse le modelle che hanno affollato i backstage più prestigiosi per la presentazione delle collezioni primavera-estate 2022. Le immancabili Sono le top più riconoscibili e le case di moda le chiamano stagione dopo stagione. Irina Shayk ha 35 anni, di cui 20 passati a fare la modella. Bellissima e con esperienza da vendere, è contesa da tutte le grandi firme della Milano ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 28 settembre 2021) Laè di nuovo in presenza. Dopo quasi due anni di show principalmente da remoto, salvo qualche timido tentativo, sono tanti i designer che hanno deciso di riportare le loro creazioni in passerella, davanti a un pubblico. Col ritorno dei défilé, sono tornate inevitabilmente anche le top model. In un palcoscenico illustre come quello di, sono diverse le modelle che hanno affollato i backstage più prestigiosi per la presentazione delle collezioni primavera-estate 2022. Le immancabili Sono le top più riconoscibili e le case di moda le chiamano stagione dopo stagione.ha 35 anni, di cui 20 passati a fare la modella. Bellissima e con esperienza da vendere, è contesa dale grandi firme della...

Milano saluta la moda e guarda al futuro col sorriso ... prima tra tutti la direttrice di Vogue Anna Wintour , ma anche personaggi da ogni parte del globo da Dua Lipa a BM del gruppo k - pop Kard, passando per Naomi Campbell , Kate Moss e Shalom Harlow . ...

