Kate Moss, avete mai visto sua figlia? Somiglianza pazzesca con l’ex top model, resterete affascinati! (Di martedì 28 settembre 2021) Lila Grace è la figlia di Kate Moss, autentica icona della moda anni ’90: stesso fascino della madre, conosciamola meglio! In queste ore la figlia di Kate Moss sta facendo parlare di sé per aver sfilato per Fendi e Versace mostrando a tutti il cerotto per diabetici. Lila Grace Moss Hack è infatti affetta da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 28 settembre 2021) Lila Grace è ladi, autentica icona della moda anni ’90: stesso fascino della madre, conosciamola meglio! In queste ore ladista facendo parlare di sé per aver sfilato per Fendi e Versace mostrando a tutti il cerotto per diabetici. Lila GraceHack è infatti affetta da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Martina53030314 : RT @elisaxabitudine: Amber Valletta, Naomi Campbell e Kate Moss in Versace x Fendi la fotografia di un concetto di fare moda che non esiste… - FarSenza : Perché sa che in quel caso Bortuzzo non sarebbe una mummia. Mi ci gioco la casa. Se è timido Manuel Bortuzzo io son… - lillydessi : Lila Grace Moss, la sfilata con il grande cerotto per diabetici - Io Donna - boys_roby : @MassiOnthebeach @francesco11285 @Roby86341796 @PetraccaMassimo @Silvy6701 Kate Moss è alta 170 cm e allora pesava… - MassiOnthebeach : @francesco11285 @Roby86341796 @PetraccaMassimo @Silvy6701 E cmq Kate Moss è bassa ed ha sfilato per i più grandi... -