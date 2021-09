Karmalink | gratis al Cinema Visionario mercoledì 29 settembre Ospite il regista Jake Wachtel

Leggi su udine20

(Di martedì 28 settembre 2021)29torna all’appuntamento on i film della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra deldi Venezia, dove trovano spazio innovative, coraggiose e fiammeggianti opere prime!speciale il, che presenterà, primo film di fantascienza cambogiano! Un gradito ritorno il suo visto che il progetto del film era stato presentato proprio a Udine durante Focus Asia, la sezione industry del Far East Film Festival! L’evento avrà inizio alle ore 20.00 e sarà ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www..movie. Ricordiamo che per accedere alè necessario mostrare il ...