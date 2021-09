Kantè positivo al Covid: salta la Juventus. L’annuncio di Tuchel (Di martedì 28 settembre 2021) Kanté positivo al Covid: Tuchel ha comunicato in conferenza il motivo dell’assenza del centrocampista francese per Juve Chelsea Thomas Tuchel, nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Chelsea, ha annunciato l’assenza di Ngolo Kantè. Il centrocampista è risultato positivo al Covid e quindi non è partito per la trasferta di Torino. LEGGI SU JuventusNEWS24 LE PAROLE DI Tuchel INDISPONIBILI – «Christian, Reece and Mason sono fuori per infortunio. Kante è risultato positivo al Covid-19». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Kantéalha comunicato in conferenza il motivo dell’assenza del centrocampista francese per Juve Chelsea Thomas, nella conferenza stampa di presentazione di-Chelsea, ha annunciato l’assenza di Ngolo. Il centrocampista è risultatoale quindi non è partito per la trasferta di Torino. LEGGI SUNEWS24 LE PAROLE DIINDISPONIBILI – «Christian, Reece and Mason sono fuori per infortunio. Kante è risultatoal-19». L'articolo proviene da Calcio News 24.

