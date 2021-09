Kanté positivo al Covid-19: salta Juventus-Chelsea di Champions League (Di martedì 28 settembre 2021) Brutte notizie in casa Chelsea. N’Golo Kanté è positivo al Covid-19. È stato Thomas Tuchel, durante la consueta conferenza stampa prima della partita, a confermare la notizia. Il calciatore francese, vero e proprio pilastro del centrocampo dei Blues campioni d’Europa, salterà la gare di Champions League, valevole per la seconda giornata, contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Kanté positivo al Covid-19: Tuchel ridisegna il centrocampo “Kanté non ci sarà – ha detto l’allenatore del Chelsea -, è positivo al Covid e non si è allenato“. Queste le brevi parole di Thomas Tuchel che, adesso, dovrà risistemare la sua linea mediana dopo aver perso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Brutte notizie in casa. N’Goloal-19. È stato Thomas Tuchel, durante la consueta conferenza stampa prima della partita, a confermare la notizia. Il calciatore francese, vero e proprio pilastro del centrocampo dei Blues campioni d’Europa, salterà la gare di, valevole per la seconda giornata, contro ladi Massimiliano Allegri.al-19: Tuchel ridisegna il centrocampo “non ci sarà – ha detto l’allenatore del-, èale non si è allenato“. Queste le brevi parole di Thomas Tuchel che, adesso, dovrà risistemare la sua linea mediana dopo aver perso ...

