Juventus, uno degli obiettivi di mercato continua a stupire in Serie B (Di martedì 28 settembre 2021) Lorenzo Lucca, un talento pronto ad esplodere Lorenzo Lucca è un classe 2000, ma quando lo si vede in campo sembra che abbia già l'esperienza di un veterano e i numeri sono lì a dimostrarlo: il suo Pisa è in vetta al campionato di Serie B, avendo raccolto ben 16 dei 18 punti disponibili fin qui e il gioiellino di Moncalieri ha già messo a segno 5 gol e un assist, ben impressionando anche dal punto di vista tecnico, nonostante i due metri abbondanti di altezza. L'ultima rete segnata domenica pomeriggio contro il Parma di un certo Gianluigi Buffon lo ha messo ancor di più in rampa di lancio, per quella che potrebbe essere una carriera di livello internazionale. L'affare si fa sempre più complicato per la Juventus Fino all'anno scorso a Palermo (30 presenze e 14 gol tra Serie C e Serie D), il giovane ...

